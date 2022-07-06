В районе ЕКАД водитель из Нижнего Тагила вылетел с дороги и перевернулся

В ночь на 6 июля в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги в ДТП попал 64-летний тагильчанин, водитель Lada Granta. Мужчина вместе с пассажиром ехали в сторону посёлка Садовый. Во время поворота водитель не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

Как сообщает «Патрульный участок», водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в городскую больницу № 23 с тяжёлыми травмами. Пассажир автомобиля серьёзно не пострадал, ему была оказана медицинская помощь на месте. По его словам, водитель входил в поворот на слишком высокой скорости – около 80 км/ч, что и стало причиной аварии.

Сотрудники ГИБДД установили, что стаж вождения мужчины составляет 8 лет, в момент ДТП он был трезв. Водитель и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства происшествия.