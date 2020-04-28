«В рамках эксперимента»: «Яндекс» выделял в поиске негативные публикации о Навальном

В ночь на 27 апреля «Яндекс» по запросу «Навальный» выделял негативные публикации о руководителе Фонда борьбы с коррупцией, сообщил пользователь TJournal Берни Сандерс.

Он опубликовал подтверждающие этот факт скриншоты. Сандерс отметил, что речь идёт как минимум о трёх сервисах: «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью». Это были материалы с заголовками: «Боты Навального накрутили просмотры эфира Соболь на "Эхе Москвы"», «Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху» и «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали». К вечеру 27 апреля пользователь опубликовал новые скриншоты, в которых отметил, что поисковик стал «рисовать образ Навального более скромно» — в результаты поиска была включена статья о политике в «Википедии», которая раньше не показывалась.

В «Яндексе» случившееся назвали «временным экспериментом».