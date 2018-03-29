В работе Telegram произошёл массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой. Проблема затронула как мобильное приложение, так и веб-версию сервиса. Пользователи жалуются на невозможность отправить и получить сообщения.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, сбои в работе Telegram наблюдаются в России, Казахстане, Италии, на Украине, в Белоруссии, Таиланде, Словакии и ряде стран ЕС.

Telegram также подтвердил сбой в работе мессенджера.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы при попытке соединения. Мы выясняем причины сбоя и надеемся в скором времени вернуть вас в онлайн», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Последний сбой в работе сервиса произошёл 5 марта. Тогда проблемы коснулись пользователей в Европе и в странах Ближнего Востока и Африки.