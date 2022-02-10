В пятый день Олимпийских игр сборная России завоевала одну медаль

В Пекине завершился пятый день зимних Олимпийских игр. У России появилась ещё одна медаль, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР).

Бронзовую медаль завоевал в шорт-треке спортсмен Семён Елистратов на дистанции 1 500 метров. Для спортсмена это третья олимпийская награда.

Сноубордистка Анастасия Паршина дошла до четвертьфинала в сноуборд-кроссе. Шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова вышли в финал на дистанции 1000 метров. Мужская хоккейная команда ОКР победила со счётом 1:0 в первом матче группового этапа. Единственную шайбу забросил Антон Слепышев.

Сборная России по кёрлингу в стартовом матче уступила действующим олимпийским чемпионам сборной США. В санном спорте российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли итоговое восьмое место.

Церемонию награждения российских фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой. Сегодня, 10 февраля, представить Международного олимпийского комитета Марк Адамс официально прокомментировал ситуацию, сообщает NEWS.ru.

«Вы понимаете, что не я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Потенциальный случай допинга — это тоже спекуляция», — заявил Адамс.

В общекомандном медальном зачёте сборная России занимает восьмое место. У нашей команды 11 медалей — 2 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых. Лидирует по-прежнему сборная Германии. На её счету восемь медалей — 5 золотых, 3 серебряных.