«В производстве находятся десятки уголовных дел, фигурируют разные суммы, от 100 тысяч до 50 млн рублей». В Нижнем Тагиле впервые прошёл антикоррупционный форум

Сегодня, 5 декабря, в Нижнем Тагиле на базе центра «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) прошёл антикоррупционный форум. Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Общественной палаты Свердловской области в соответствии с утверждённым планом противодействия коррупции. Нижний Тагил стал площадкой форума впервые.

На встрече присутствовали чиновники администрации города во главе с первым вице-мэром Вячеславом Горячкиным, представители полиции и прокуратуры, общественности, преподаватели юридических образовательных учреждений региона.

«Антикоррупционный форум на площадке в Нижнем Тагиле проходит впервые, поэтому внимание к нему большое. Государство уделяет большое внимание противодействию коррупции и созданию регламента и правил, которые позволили бы нивелировать условия коррупционной деятельности. Наша задача сегодня — обсудить условия и сформулировать предложения по улучшению работы по противодействию коррупции», — отметил во вступительном слове Вячеслав Горячкин.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров в ходе встречи заявил, что на сегодня полиция занимается расследованием десятков уголовных дел коррупционной направленности. Тем не менее основной акцент полицейские, как и коллеги из прокуратуры, делают на информировании населения и профилактической работе по недопущению фактов коррупции.

«К сожалению, такие факты (коррупции. — Прим. ред.) имеют место в Нижнем Тагиле. Сейчас в производстве находятся десятки уголовных дел. Фигурируют разные суммы: от 100 тысяч рублей до 50 млн рублей, но пока я не могу огласить ни фамилии подозреваемых, ни организации, замешанные в этом», — отметил Ибрагим Абдулкадыров.

Все выступавшие сошлись в одном: противодействовать коррупции необходимо совместными усилиями властных структур и гражданского общества.