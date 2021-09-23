В программу документального фестиваля «Россия» вошли 63 фильма

32-й открытый фестиваль документального кино «Россия» в этом году пройдёт с 15 по 20 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Полевском, Верхней Салде, Новоуральске. Оргкомитет фестиваля уже опубликовал список фильмов, которые увидят уральские зрители и которые поборются за главный приз.

В Екатеринбурге показы пройдут на шести площадках. В Нижнем Тагиле кинофорум по традиции состоится в кинотеатре «Красногвардеец». Также организаторы планируют провести онлайн-показы — предполагается, что картины будут транслироваться в соответствии с расписанием показов в кинозалах, сообщает портал «Культура Урала».

Конкурсная программа разделена на общеэкранные и телевизионные фильмы. В афише фестиваля 63 ленты, всего же на рассмотрение экспертов поступило свыше 400 работ. В числе участников — авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Владивостока, Бишкека, Тбилиси и других городов.

Интересно, что в конкурсной программе представлен фильм мэтра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» (16+). В картине автор продолжает исследовать жизнь в глубинке. Зрители вновь встретятся с уже знакомым им героем — почтальоном Алексеем Тряпицыным.

С конкурсной программой фестиваля документального кино «Россия» можно познакомиться на его сайте.

Ежегодный международный кинофестиваль «Россия» проводится в Екатеринбурге с 1988 года. В него включаются документальные и научно-популярные фильмы.