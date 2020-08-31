В природном парке «Оленьи Ручьи» 18-летняя девушка сорвалась со скалы

В минувшие выходные в Свердловской области произошло ЧП в природном парке «Оленьи Ручьи». Там 18-летняя туристка сорвалась с 40-метровой скалы. Сейчас она находится в реанимации.

Как пишет E1.ru, девушка вместе с друзьями приехала из Магнитогорска на экскурсию на Карстовый мост. Она сорвалась со скалы в тот момент, когда шла по краю узкого пешего прохода смотровой площадки.

«Девушка вместе со своим парнем шла по узкой тропе скалы, и девушка сорвалась. Она летела и, как мячик, ударялась о скалы. Это было кошмарно, на душе до сих пор осадок. Она упала в ущелье, женщины вызвали скорую и вертолёт, мужики развели костёр, чтобы пилот нас заметил и сел на поляну», — рассказал очевидец.

На место ЧП выехала скорая помощь из Нижних Серёг, также в природный парк прилетели врач и фельдшер территориального центра медицины катастроф. Медикам пришлось добираться до ущелья, куда упала туристка. В итоге пострадавшую госпитализировали в Областную больницу.

По данным источника издания, девушке провели две операции, сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.