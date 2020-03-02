В Приморье водителя автобуса оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ бесплатно везти ветерана

В Уссурийске мировой судья участка № 65 города оштрафовал на 100 тысяч рублей водителя рейсового автобуса, который отказался везти бесплатно 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-службы прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в декабре 2018 года водитель не только отказал пенсионеру в бесплатном проезде, но и порвал его ветеранское удостоверение, а затем вытолкнул из автобуса. Суд признал его виновным в повреждении официального документа из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 325 УК). Приговор в законную силу не вступил.