В Приморье включили трансляцию гей-порно на здании администрации во время Масленицы (ВИДЕО)

Жителям посёлка Михайловка Приморского края во время празднования Масленицы неизвестные включили трансляцию гей-порно на экране, установленном на здании администрации. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.

«Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удалённый доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд. Потом всё отключили, а администрация обратилась в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют, кто и зачем это сделал. Администрация к этому отношения не имеет», — сообщила «Комсомольской правде» начальник отдела по культуре и молодёжной политике Михайловского района Анна Рябенко.