В Приморье суд арестовал на пять суток актёра, игравшего вымышленного депутата Наливкина

Суд Уссурийска назначил 5 суток ареста актёру, записывающему сатирические ролики о вымышленном депутате Виталии Наливкине на YouTube-канале BARAKuda: артиста признали 16 июня виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 ч. 2 КоАП), со ссылкой на автора проекта Андрея Клочкова пишет издание «Сибирь.Реалии» (по решению Минюста РФ внесено в список выполняющих функции иностранного агента).

По словам Клочкова, актёра задержали 15 июня за то, что тот якобы нецензурно выражался на улице.

Незадолго до этого, 11 июня, стало известно о том, что полиция Приморья ищет автора шуточного ролика про коррупцию в МВД. В видео известный интернет-персонаж «депутат Виталий Наливкин» вместе с сотрудниками спецслужб врывается в дом полицейского и рассказывает, что подполковник полиции брал взятки с местных жителей, промышляющих сбором дикоросов, в частности грибов. В итоге, утверждается в видеоролике, полицейский накопил несколько картонных коробок с наличными деньгами.

Полиция Уссурийска в ответ на сатирический ролик объявила, что «сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит». По мнению ведомства, режиссёр видеоролика выразил «явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». В полиции заявили также, что, несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением.