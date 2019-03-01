В Приморье природные пожары подошли вплотную к Транссибу (ВИДЕО)

В Приморском крае из-за бушующих природных пожаров в 11 районах введён особый противопожарный режим, со ссылкой на краевую администрацию пишет РИА Новости. Ситуацию усугубляют масштабные палы сухой травы.

Причиной многочисленных природных пожаров стала ранняя весна, говорят в администрации Приморского края. Метеорологи добавляют, что в регионе ещё наблюдалась аномально тёплая и бесснежная зима — такой погоды в Приморье не было 85 лет. Сейчас в борьбе с огненной стихией задействованы сотни пожарных и единиц техники, главная задача которых — защитить населённые пункты.

Возгорания угрожают движению поездов по Транссибу — на некоторых территориях железнодорожные составы пробиваются через стену огня и дыма.

Судя по видео, огнём охвачена большая территория вдоль железной дороги. Высота языков пламени достигает нескольких метров. Из-за сильного задымления локомотив на некоторое время исчезает из вида. По данным местных СМИ, видео было снято на участке между станциями Губерово и Ласточка.

В управлении Дальневосточной железной дороги сообщают, что возгорания сухой травы также зафиксированы на участке Орехово-Приморское, на станциях Перелётное и Ипполитовка. Возможной причиной пожаров стали поджоги на полях сельхозназначения.

Отмечается, что с начала года на территории Приморского края зафиксировано уже более 130 пожаров.