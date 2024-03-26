В Пригородном районе силовики провели рейд по выявлению незаконных мигрантов и фальсифицированного алкоголя 

В Пригородном районе сотрудники гарнизона полиции Нижнего Тагила совместно с ОМОНом Росгвардии провели рейд по профилактике правонарушений в сфере соблюдения миграционного законодательства и незаконного оборота алкоголя.

Также сотрудники полиции провели работу с подростками, которые состоят на учёте в органах внутренних дел, с неблагополучными семьями и с лицами, находящимися под административным надзором.

По итогу рейда было составлено 24 административных протокола, из них четыре — за мелкое хулиганство, пять — за распитие алкоголя в общественных местах. Один человек привлечён к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), двое родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Составлен один административный протокол по ст. 19.15 ч. 1 КоАП (проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации).

При проведении рейда был задержан подозреваемый в совершении кражи телефона. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель посёлка Старатель. Он дал признательные показания и вернул похищенный телефон.

Кроме того, полицейские установили факт продажи алкоголя с истёкшим сроком годности в одном из сельских магазинов. В кафе на трассе Екатеринбург — Серов осуществлялась реализация алкогольной продукции в стеклянной таре без вскрытия потребительской тары. По обоим фактам составлены административные протоколы.

«Такие профилактические мероприятия проводятся регулярно. В этот раз принято решение о масштабном рейде на территории Пригородного района. Всё это проводится с тем, чтобы жители города и Пригородного района чувствовали себя защищёнными и в безопасности», — отметил замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Дмитрий Рублёв.