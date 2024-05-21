В пригороде Нижнего Тагила женщина разбилась на квадроцикле

Смертельное ДТП в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошло вечером 19 мая. По данным ГИБДД, 38-летняя женщина вместе с девушкой-пассажиркой ехала по полю и, не рассчитав скорость, рухнула в овраг. При падении водитель получила множественные травмы. После аварии пострадавшую доставили в больницу, где утром следующего дня она скончалась.

«Инцидент произошёл 19 мая в 19:30 в селе Николо-Павловское, в 150 метрах от дома № 14 на улице Уральской-2. В результате происшествия женщина с травмами была доставлена в больницу, но утром 20 мая скончалась. У водителя имелось водительское удостоверение соответствующей категории», — рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Как пишет информагентство Tagilcity.ru, пассажирка получила травму бедра, но её жизни ничего не угрожает. У погибшей остались муж и двое детей.

Была ли на женщине специальная экипировка, в ГИБДД не уточняют.