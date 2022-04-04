В пригороде Нижнего Тагила в выходные сгорели два частных дома 

В выходные под Нижним Тагилом произошло два серьёзных пожара. Первый случился в селе Лая 2 апреля. Там загорелся частный одноэтажный дом на улице Усолка.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 19:21. Как сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, на момент возгорания в доме находились глава семейства и его взрослые дети. Они принимали гостей и готовили еду. Один из сыновей почувствовал запах гари, вышел в коридор и обнаружил сильное задымление. Люди смогли эвакуироваться самостоятельно и вызвали пожарную охрану.

Площадь пожара составила 144 кв. метра, сгорели надворные постройки, повреждены огнём дом и гараж. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода.

Ещё один пожар произошёл 4 апреля в 02:34 в селе Петрокаменском на улице Набережной. Там сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

Сейчас дознавателями МЧС проводится проверка, обстоятельства происшествий устанавливаются.