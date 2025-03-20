В пригороде Нижнего Тагила при пожаре погибла пенсионерка

20 марта в селе Лая на улице 2-й Каменской, 44 произошёл пожар в частном доме. Сообщение поступило спасателям в 10:09. При тушении было обнаружено тело пожилой женщины — хозяйки дома. На месте ЧП работали 5 единиц пожарной техники и 13 человек личного состава.

В результате пожара, распространившегося на площади 100 кв. м., огнём были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрооборудования.