Происшествия

В пригороде Нижнего Тагила при пожаре погибла пенсионерка

20.03.2025 17:37
В пригороде Нижнего Тагила при пожаре погибла пенсионерка

20 марта в селе Лая на улице 2-й Каменской, 44 произошёл пожар в частном доме. Сообщение поступило спасателям в 10:09. При тушении было обнаружено тело пожилой женщины — хозяйки дома. На месте ЧП работали 5 единиц пожарной техники и 13 человек личного состава.

В результате пожара, распространившегося на площади 100 кв. м., огнём были уничтожены кровля, перекрытия, надворные постройки и домашнее имущество. Внутри и снаружи жилого дома повреждены стены. 

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрооборудования.

Фото, видео: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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