В пригороде Нижнего Тагила предприниматель выплатил бывшей сотруднице около 200 тысяч рублей за нарушение ТК

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района защитила трудовые права женщины из села Краснополье. Индивидуальный предприниматель не выплатил работнице зарплату за сверхурочную работу и не оплатил смены после её увольнения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июня 2021 года по февраль 2022 года женщина работала в одном из магазинов Краснополья по трудовому договору. После того как продавец написала заявление об увольнении по собственному желанию, работодатель попросил сотрудницу поработать ещё 20 дней до прихода нового продавца, но заплатить за дополнительные рабочие дни забыл.

По результатам проверки прокурор обратился с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю и потребовал подтвердить документально трудовые отношения за период работы с 6 по 25 февраля 2022 года.

«Прокурор обязал работодателя направить сведения о трудовой деятельности продавца в Пенсионный Фонд РФ, произвести необходимые страховые выплаты, внести записи в трудовую книжку, взыскать в пользу продавца задолженность по зарплате, оплату за сверхурочное время и работу в праздничные рабочие дни за период с июня 2021 года по февраль 2022 года, оплату за неиспользованный отпуск на общую сумму 158 тысяч рублей и компенсацию морального вреда», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство направило исковое заявление в Пригородный районный суд Нижнего Тагила с целью обязать предпринимателя выплатить компенсацию и устранить правонарушение. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора, а также обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.