В пригороде Нижнего Тагила мужчина поленом забил до смерти своего собутыльника

В Пригородном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в середине января 2024 года подсудимый с приятелем в его квартире распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый взял полено и ударил собутыльника не менее семи раз по голове и рукам. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отёком головного мозга, от которой вскоре наступила смерть.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.