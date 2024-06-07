В пригороде Нижнего Тагила из-за молнии сгорел дом

Накануне вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Тагильской в селе Лая Горноуральского городского округа. По предварительным данным, возгорание произошло в результате попадания молнии в электросчётчик.

«Когда ударила молния, в доме находилась женщина. Она услышала треск, пошла посмотреть, что случилось, и увидела возгорание. Хозяйка выбежала из дома и вызвала пожарных», — уточняют в ведомстве.

Как сообщили в ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО, в ликвидации пожара участвовали 5 автоцистерн и 13 спасателей. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Огнём повреждена кровля, чердачное перекрытие, стены и домашние имущество. Пламя потушили за 26 минут. Дознавателями МЧС проводится проверка. Обстоятельства и ущерб устанавливаются.