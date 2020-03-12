В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в одной из школ, есть пострадавшие

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего учащегося одной из школ города Свободного Амурской области, который в учебном заведении ранил из пневматики двух школьников, сообщается на сайте УМВД по региону.

По данным полиции, подросток выстрелил несколько раз, ранив при этом учеников шестого и восьмого класса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении учащегося избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Министерство здравоохранения области сообщает, что двое школьников обратились в кабинет врача: у мальчика было поверхностное ранение ноги, у девочки — след на коже.

«Оба получили необходимую помощь, отправлены домой, завтра врач проконтролирует состояние детей», — отметили в Минздраве.

По данным интернет-издания «Амурская правда», стрелявший оказался сиротой. Юноша имеет положительные характеристики, намеревался поступить на службу в правоохранительные органы. Ранее он спасал людей из пожара, сообщает издание.