В правительстве Свердловской области рассказали о фейках, связанных с голосованием по поправкам к Конституции

Правительство Свердловской области презентовало доклад «Картина фейком», раскрывающий информацию о фейках, распространяемых с целью дискредитации голосования за внесение изменений в Конституцию РФ.

Как считает член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, наиболее часто в числе манипулятивных средств встречаются спекуляции на теме выхода из пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что сейчас ведётся беспрецедентная работа по обеспечению безопасности процедуры голосования, имеют место всякого рода призывы для того, чтобы проигнорировать участие в голосовании, мотивируя это тем, что это далеко не безопасно. Однако провокаторы опускают тот факт, что пандемия коснулась всех стран, и это не помешало ни США, ни Франции, ни Южной Корее провести подобного рода процедуры, в том числе и парламентские выборы», — прокомментировал этот пункт председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Также в качестве провокации часто используется искажение смысла поправок. В частности, речь идёт о поправках, касающихся полномочий президента.

«Поправки предполагают не централизацию и усиление президентской власти, как пишут критики, а, напротив, часть полномочий президента, ранее осуществляемых им единолично, либо переходит к ведению палат Федерального Собрания, либо встраивается в механизм разделения властей через процедуры согласований и утверждений», — отметил Александр Брод. Он добавил, что данные конституционные поправки учитывают рекомендации, высказанные экспертами Венецианской комиссии ещё в 1994 году, вскоре после принятия Конституции России 1993 года.

По словам Брода, в сети также «активно обыгрывается тема незаконной агитации». При этом «процедура общероссийского голосования по поправкам вообще не предполагает агитации, так как в ней нет состязательности и кандидатов».

«Так, ни в одном социальном ролике, призывающем прийти на голосование, не выявлены призывы голосовать за поправки», — подчеркнул он.

Помимо этого, исследователи называют такой метод манипуляции общественным сознанием, как распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования. Зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий напомнил, что общественные организации могут подать заявки на участие в голосовании в качестве наблюдателей, число которых не ограничено.