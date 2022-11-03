В правительстве Свердловской области назначены главы нескольких министерств

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении новых министров в правительстве Свердловской области. Решение главы области опубликовано на официальном сайте правительства. На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области назначен Алексей Кузнецов. В октябре депутаты Законодательного собрания Свердловской области уже поддержали его кандидатуру. Алексей Кузнецов работает в правительстве Свердловской области с 2012 года, первоначально занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии. Позднее он возглавил это ведомство.

На пост министра финансов Свердловской области утверждён Александр Старков. Его назначение ранее также поддержали депутаты. Александр Старков с 2011 года занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области, с декабря 2020 года — министра финансов региона.

Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области назначен Денис Мамонтов, с 2020 года занимавший в правительстве пост министра экономики и территориального развития. Министром физической культуры и спорта остался Леонид Рапопорт, в областном правительстве он работает с 2009 года.

Напомним, что состав правительства Свердловской области обновляется каждый раз после выборов губернатора. Ранее Евгений Куйвашев уже назначил восемь своих заместителей и семь профильных министров. Вакантными остаются ещё шесть должностей в кабмине.