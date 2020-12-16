В правительстве России поручили включить вакцины от коронавриуса в календарь профилактических прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок. Изменения в приказ Минздрава о прививках должны внести до 17 декабря.

Также Мишустин дал указание главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать организацию работы пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников. Председатель кабмина отметил, что для эффективной вакцинации от коронавируса нужно разработать график поставок препарата по стране. Роспотребнадзору также поручено мониторить эпидемиологическую обстановку и информировать правительство о выявленных рисках.