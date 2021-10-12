​​​​​​​В правительстве предложили ввести уголовную ответственность и пожизненно изымать права за вождение в нетрезвом виде 

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности для водителей за езду в нетрезвом виде — наказание могут применить при достижении определённого уровня алкоголя в организме, со ссылкой на документы заседания комиссии по безопасности дорожного движения пишет «Коммерсантъ».

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создаёт угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также предложил за езду в нетрезвом виде отказывать в выдаче лицензии на оружие и разрешений на управление поездом, самолётом и яхтой, а также пожизненно лишать прав водителей-рецидивистов. Проработать новые меры поручили МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

На сегодняшний день наказание за езду в нетрезвом виде — штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. При повторном нарушении штраф увеличивается до 200–300 тысяч рублей, также возможен тюремный срок. Если у пьяного водителя нет прав, его арестовывают на 15 суток. В случае, если его уже лишали прав, следует штраф или ограничение свободы.