В правительстве назвали «острой» ситуацию с лесными пожарами в Свердловской области

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, которое транслировал телеканал «Россия 24», назвала «острой» ситуацию с лесными пожарами на территории Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской и Новосибирской областей, пишет Znak.com.

По словам Абрамченко, 96% всех лесных пожаров случилось по вине человека, а 4% — из-за гроз.

«[К первому относится] нарушение гражданами элементарных правил безопасности в лесах — это непотушенный костёр или брошенный окурок. Поэтому я отдельно прошу наших граждан быть внимательными и ответственными при посещении лесов», — сказала Абрамченко.

Как пояснили в диспетчерской службе департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сейчас спасатели занимаются тушением лесных пожаров в южном лесопарке Екатеринбурга, на территории Алапаевского района и Тавдинского городского округа.

Ранее, 20 мая, министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал, что в Свердловской области введут запрет на посещение лесов. В настоящий момент действуют ограничения — запрещено разведение огня.

В 2021 году ситуация с лесными пожарами в Свердловской области существенно хуже, чем в прошлом. Распространению огня способствуют аномальная жара, шквальный ветер и отсутствие осадков. Больше всего возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Текущий ущерб от пожаров превысил 118 млн рублей. Пожарным удалось локализовать 15 лесных пожаров.