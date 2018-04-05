В пожаре в жилом доме на проспекте Вагоностроителей пострадали два человека

Сегодня утром в квартире на третьем этаже дома № 10 по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошёл пожар, в котором пострадали два человека. По сообщению отдела дознания МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнём повреждены помещения квартиры и домашнее имущество.

Из квартиры, в которой, предположительно, и начался пожар, по автолестнице сотрудниками МЧС были эвакуированы 54-летний мужчина и 61-летняя женщина. Оба они получили ожоги 2-3-й степени и были госпитализированы. Ещё два человека были эвакуированы из соседней квартиры и восемь жильцов дома выведены из опасной зоны пожара по лестничному маршу. Причины возгорания уточняются.