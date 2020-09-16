В пожаре под Нижним Тагилом погиб мужчина

Во время пожара под Нижним Тагилом погиб мужчина. Инцидент произошёл 15 сентября около 9 часов вечера в коллективном саду № 7. На площади 25 кв. м горел садовый дом. На место происшествия выехали 2 спецмашины и 7 спасателей, которые тушили огонь и разбирали сгоревшие конструкции почти 4 часа.

Личность погибшего и предполагаемся причина возгорания устанавливаются.