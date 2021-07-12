В пожаре под Нижним Тагилом погиб 60-летний мужчина

Под Нижним Тагилом во время пожара в коллективном саду № 20 УВЗ «Солнечный» погиб 60-летний мужчина. Трагедия произошла поздно ночью в воскресенье, 11 июля, сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.

О пожаре в садовом кооперативе сообщили около 1:00. На площади 42 кв. м горела баня. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

«Собственницей строения была племянница погибшего. Мужчина жил в бане на постоянной основе», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.