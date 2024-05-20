В пожаре на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле погиб человек

Вечером 19 мая в частном секторе на улице Новаторов в Нижнем Тагиле произошёл пожар, в котором погиб человек. Сообщение о возгорании поступило на телефон оперативных служб в 18:24. На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнём, произошло частичное обрушение перекрытий, существовала угроза соседним строениям. В итоге площадь пожара достигла 110 кв. м.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В 19:16 огонь локализован, в 19:17 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:45.

При тушении был обнаружен труп 53-летнего мужчины. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Проводится проверка. Ущерб устанавливается.