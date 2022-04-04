В посёлке Висим реконструируют аллею Славы

Администрация Горноуральского округа ищет компанию, которая займётся реконструкцией аллеи Славы в посёлке Висим под Нижним Тагилом. Начальная стоимость контракта составляет 10 млн 846 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимают до 8 апреля.

Работы по благоустройству аллеи Славы, расположенной на улице Мамина-Сибиряка на участке от Ленина до Комсомольской, должны завершить к 1 августа. Средства на финансирование проекта выделены из областного и местного бюджетов.

Согласно проектной документации, территорию аллеи полностью обновят и озеленят. Дороже всего обойдётся замена наружных электрических сетей — на них планируют потратить 3 млн 512 тысяч рублей. Также подрядчик заменит асфальтное покрытие, которое обойдётся почти в 3 млн рублей. Кроме этого, на территории аллеи уложат тротуарную плитку, установят новые водопропускные трубы, скамейки и урны.

На аллее появятся и скульптурные композиции. Скульптуры установят в память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их стоимость составит около 1 млн 550 тысяч рублей.

Чтобы заявиться на конкурс, у компаний-участников должен быть опыт в проведении подобных работ. Также для участия в аукционе компания должна предоставить декларацию о принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям.