В посёлке Висим отремонтировали Аллею Славы

В посёлке Висим под Нижним Тагилом реконструировали историческое пространство — Аллею Славы. Аллея занимает часть одной из центральных улиц посёлка — Мамина-Сибиряка, напротив которой расположен музей писателя. Здесь появились дорожки, скамейки, новое освещение и газоны.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе АНО «УК туристическими кластерами Свердловской области», аллею привели в порядок в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по областной программе «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы».

Проектно-сметная документация была разработана автономной некоммерческой организацией «УК туристическими кластерами Свердловской области». Горноуральский городской округ направил заявку и получил 9 млн 408 тысяч рублей по программе софинансирования с областью.