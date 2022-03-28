В посёлке Верхняя Черемшанка под Нижним Тагилом сгорел частный дом (ВИДЕО)

В микрорайоне Верхняя Черемшанка в Нижнем Тагиле в ночь на 28 марта произошёл пожар в частном доме на улице Бауманской. Как рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, горела кровля, чердачное перекрытие, надворные постройки. Также огнём повреждены стены дома, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 00:46, в 01:31 пожар был потушен. Дознаватели проводят проверку. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.