Происшествия

В посёлке Верхняя Черемшанка под Нижним Тагилом сгорел частный дом (ВИДЕО)

28.03.2022 14:51
В посёлке Верхняя Черемшанка под Нижним Тагилом сгорел частный дом (ВИДЕО)

В микрорайоне Верхняя Черемшанка в Нижнем Тагиле в ночь на 28 марта произошёл пожар в частном доме на улице Бауманской. Как рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, горела кровля, чердачное перекрытие, надворные постройки. Также огнём повреждены стены дома, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 00:46, в 01:31 пожар был потушен. Дознаватели проводят проверку. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.

Фото, видео: читательница АН «Между строк»
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