В посёлке Верх-Нейвинский подросток на ледянке попал под квадроцикл

В посёлке Верх-Нейвинский 13-летний подросток, катаясь на ледянке со снежного склона возле проезжей части, попал под квадроцикл. ДТП случилось днём 2 января. Водитель не успел остановить транспортное средство и наехал на школьника. В результате ДТП мальчик был госпитализирован в больницу с переломом левой ноги.

После получения подростком травмы дорожники посыпали склон песком. Отмечается, что 27-летний водитель квадроцикла АТV-500 не имел права на управление им.

Свердловская Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в новогодние праздники. Только за два дня 2018 года её сотрудники выявили более двухсот нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля. 168 водителей не предоставили преимущества пешеходам, почти двести автолюбителей были пойманы на управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, свыше тысячи не использовали ремни безопасности.