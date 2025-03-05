В посёлке в Свердловской области пожар унёс жизни мужчины и его двоих малолетних детей

Сегодня утром в посёлке Пасынок под Сосьвой произошёл пожар, унёсший жизни 43-летнего мужчины и двух его маленьких детей – мальчика и девочки. Возгорание произошло в частном доме на улице Теплоухова.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Причины смерти погибших будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следователи СКР проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и изучают информацию о семье, проживавшей в доме. Ход расследования этого трагического происшествия находится под контролем руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

«По имеющейся информации, накануне отец семейства — ранее судимый за кражи Николай Глазунов, 1981 года рождения, вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. В данной семье имеется также мама, 1998 года рождения, и ещё один ребёнок, 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушёл домой. В результате пожара погиб глава семейства, его дочь, 2018 года рождения, и сын, 2021 года рождения. Полицейские работают на месте происшествия. Собранные материалы будут направлены сотрудникам регионального СК России по подследственности», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.