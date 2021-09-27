В посёлке в Свердловской области после митинга жителей снизили цены на бензин

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение ООО «Шалинское строительное управление» о необоснованном повышении цен на бензин в Шалинском городском округе, сообщает пресс-служба УФАС.

Предприятие снизило цену на бензин марки АИ-92 на 1,10 рубля, на АИ-95 — 0,50 рубля, на дизельное топливо — 1,50 рубля.

Ранее в управление с жалобой на цены на бензин обратились жители муниципалитета. По их словам, с 16 августа в городском округе резко повысились цены на заправках. Кроме того, при безналичном расчёте цена за литр бензина выше, чем при оплате наличными. В Шалинском округе ООО «Шалинское строительное управление» занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли бензином и дизелем.

30 августа в Шале прошла акция протеста против повышения цен на бензин.