В посёлке под Нижним Тагилом закрылась единственная на всю округу больница. Врачей нет, а зданию требуется срочный капитальный ремонт 

Жители села Петрокаменское жалуются на отсутствие врачей в местном стационаре и на запущенное состояние здания. Как рассказывают местные жители, сейчас им приходится ездить лечиться в Нижний Тагил.

С 1989 года стационар относился к Петрокаменской участковой больнице. В терапевтическом отделении находится 25 коек. Здесь оказывали медицинскую помощь жителям села, ближайших посёлков и деревень. В 2016 году стационар передали в ведомство ГБ № 4 Нижнего Тагила, а поликлиника осталась работать при той же администрации.

Как рассказала завхоз ГБ № 4 Нижнего Тагила Алёна Погудина, уже два месяца из-за отсутствия заведующего больница не работает.

«На данный момент мы не работаем. От главного врача ГБ № 4 Нижнего Тагила Константина Аникина был приказ, что больница закрывается из-за отсутствия заведующей. Сейчас это основная наша проблема», — рассказывает Алёна.

По словам завхоза, она единственная из персонала, кто сейчас работает. Женщина каждый день следит за состоянием помещений. Остальных 17 человек, включая медсестёр, поваров и уборщиц, заставили писать заявление до конца декабря без сохранения зарплаты.

«Им предложили работу в больнице в Нижнем Тагиле за ту же зарплату, но они отказались, потому что ездить каждый день 60 км невозможно. Мы уже не знаем, как долго это будет продолжаться, нас могут на два месяца открыть, а потом снова закрыть», — делится Погудина.

Несколько лет назад в стационаре заменили батареи, поставили новые кровати, мебель и обновили некоторое медицинское оборудование. Теперь зданию требуется срочный капитальный ремонт. При этом местные жители готовы даже смириться с ужасным состоянием палат, но только бы не ездить каждый раз за несколько десятков километров в Нижний Тагил.

«Мы всегда были довольны медицинским обслуживанием. Пациенты, которых сюда направляли из Нижнего Тагила, тоже были довольны лечением. В пределах 30 км находятся 28 населённых пунктов, и все пользовались этим стационаром. Да, тут нет душевых и негде умыться. Мы вынуждены пользоваться обогревателями и спать под двумя одеялами. Но люди и на это согласны, потому что больше негде лечиться в деревнях», — говорит местная жительница Нина Зудова.

В Минздраве подтвердили, что пациенты, которым требуется медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, направляются в медучреждения Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Пациенты, которым необходимо лечение в условиях дневного стационара, получают помощь в Горноуральской районной поликлинике. Неотложная помощь оказывается бригадами скорой.

«Нам вообще без больницы никуда. В Нижний Тагил мы не можем попасть, туда только по записи принимают либо платно. Но таких денег у нас нет. А здесь, дома, мы не можем сейчас лечиться, всё закрыли. Чувствуем себя брошенными людьми. Мы в таком возрасте, что нам обязательно нужно ближе к дому лечение», — рассказывает пенсионерка.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что 15 декабря ожидается приезд врача-терапевта, с которым планируется заключение контракта по программе «Земский доктор». Кроме того, учреждением размещены вакансии для поиска персонала больницы.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время специализированной организацией заканчиваются работы по обследованию фактического состояния здания, включая сети инженерно-технического обеспечения.