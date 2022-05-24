В посёлке под Нижним Тагилом в пожаре погибла пожилая супружеская пара (ВИДЕО)

В ночь на 24 мая в посёлке Анатольская на улице Привокзальной сгорел частный жилой дом и прилегающие постройки. Пожар начался около 01:00 и помимо жилого дома охватил надворные постройки и баню, заняв в общей сложности территорию более 100 квадратных метров.

Первым возгорание заметил сосед. Он сломал калитку во двор и попытался забежать внутрь дома, поскольку внутри оставались люди, однако из-за густого дыма и сильного огня не смог сделать этого до приезда спасателей.

В тушении пожара приняли участие 4 единицы техники и 10 человек личного состава. В районе 03:00 горение было ликвидировано, однако проливка и разбор конструкций продолжались до 07:00.

«Первое сообщение о пожаре на улице Привокзальной в дежурную часть ОП-21 города Нижнего Тагила поступило в 01:24 из пожарной части. А в 04:15, после того как огнеборцы справились с огнём, были обнаружены останки двух тел. Представители МВД личности погибших граждан сейчас устанавливают, но, предположительно, ими могут быть супруги 1940 и 1945 годов рождения. Сыщики опрашивают соседей и устанавливают возможных очевидцев случившегося ЧП. Собранные по данному факту материалы из ОВД направлены в региональный СКР», — прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В данный момент следственным отделом по Пригородному району СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по данному факту. Пока признаков криминала в ситуации специалисты не усмотрели.