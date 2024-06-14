В посёлке под Нижним Тагилом в огне заживо сгорели мужчина и два ребёнка

В ночь на 14 июня в посёлке Кузино под Первоуральском произошла трагедия: при пожаре в частном доме на улице Пролетарской погиб мужчина и две малолетние девочки. По информации оперативных служб, сообщение о возгорании поступило в 3 часа ночи. Огонь охватил площадь в 147 кв. м. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 12 человек личного состава.

При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела мужчины, хозяина дома, и его внучек 5 и 7 лет. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

Территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).