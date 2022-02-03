В посёлке под Нижним Тагилом у егеря украли служебный снегоход

2 февраля в посёлке Первомайский Горноуральского городского округа к местному участковому обратился егерь с заявлением о пропаже служебного снегохода Yamaha. Мужчина утверждает, что после поездки он поставил транспорт в гараж и запер его. По возвращению он обнаружил разбитое окно и открытую изнутри дверь бокса. По предварительной версии, злоумышленник покинул место преступления на украденной технике.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на место выезжала следственно-оперативная группа, провёден осмотр гаража. По факту кражи снегохода было возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Личность подозреваемого устанавливается.