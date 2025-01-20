В посёлке под Нижним Тагилом произошёл крупный пожар

18 января в 21:20 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Школьной в посёлке Зональный. Горели хозяйственные постройки на частной территории. На место выехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован менее чем за час. От уничтожения удалось спасти жилой дом, стоящий на участке.

В результате пожара погибли 6 коров, сгорело 7 тонн сена и постройки на площади 140 кв.м. Повреждены стены, перекрытие и крыша бани.

Пожарные предполагают, что пожар произошёл из-за короткого замыкания проводки. Проводится проверка.