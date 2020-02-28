В посёлке под Нижним Тагилом дикая рысь съела 5 кошек (ВИДЕО)

В посёлке Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом была замечена рысь, а жители обнаружили пропажу пяти кошек, рассказала ИА «Все новости» замначальника территориального управления мэрии Лидия Панникова. 24 февраля хищника заметили местные жители и сняли его на видео: зверь спокойно сидит на участке среди сугробов и умывается. Затем рысь идёт по снегу и скрывается за сараем.

Животное поселилось в заброшенном доме по улице Дзержинского, которая считается центром. Пушистый зверь свободно ходил по участку, не боясь людей. Следы рыси жители находили в течение двух дней. Местные охотники даже приходили к дому, где гуляла рысь, и попугали её из шумовых пистолетов. В четверг, 27 февраля, после сильного снегопада следов животного больше не было.

Информацию о лесном звере передали в департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области, а также инспектору ведомства в Нижнем Тагиле. Специалисты говорят, что появление хищников рядом с людьми не такая уж редкость. Особенно зимой, когда в лесу найти пропитание становится сложно.

В природном парке «Река Чусовая» предполагают, что, возможно, рысь мигрировала со старого места обитания. По наблюдениям сотрудников, следы животного вели в сторону Висимского заповедника.