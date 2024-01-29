В посёлке под Нижним Тагилом 71-летний пенсионер забил до смерти своего друга

Прокуратура Пригородного района направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 71-летнего жителя Нижнего Тагила, причинившего смертельные травмы своему давнему 72-летнему знакомому. По версии следствия, 17 октября 2023 года обвиняемый приехал в гости к приятелю в село Покровское, где решил устроить алкогольное застолье. После трёх часов общения и распития спиртного между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола деревянную разделочную доску, на которой резали овощи для закуски, и ударил не менее пяти раз по голове своего собеседника. После того как потерпевший упал на пол, мужчина наклонился над ним и стал наносить множественные удары по телу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, у потерпевшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные гематомы и ссадины на теле. Ранее обвиняемый не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

«Согласно заключению комиссионной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в прокуратуре.

Мужчине вменяется совершение запрещённого уголовным законом общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов используемых в качестве оружия).

Материалы уголовного дела направлены в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.