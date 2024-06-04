В посёлке под Нижним Тагилом 51-летний мужчина после застолья обокрал собутыльника

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 51-летнего жителя Черноисточинска. Мужчина обвиняется в похищении паспорта ( ч. 2 ст. 325 УК РФ) и в краже, совершённой с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, с 16 по 17 марта обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки в доме в Черноисточинске. На второй день непрерывного употребления алкоголя между ними произошёл конфликт, в ходе которого хозяин вышел из жилища, оставив гостя в одиночестве.

«Гость очень обиделся из-за произошедшего конфликта, поэтому решил отомстить знакомому, а именно он решил похитить паспорт гражданина — хозяина дома, чтобы в дальнейшем его привлекли к административной ответственности за утерю документа и наложили административный штраф. Мужчина похитил паспорт друга и решил уйти. По пути на выход из дома он вдруг осознал, что желает продолжать распивать спиртное, при этом у него не имеется денежных средств на покупку алкоголя. Тогда он решил украсть какое-либо ценное имущество своего знакомого, чтобы в дальнейшем продать его и купить алкоголь», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

Пройдясь по комнатам дома и по гаражу, мужчина нашёл три сотовых телефона, а также угловую шлифовальную машину «Вихрь», которые вскоре продал. Ущерб хозяина составил 22400 рублей.

«Ввиду выводов заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы о том, что в момент совершения общественно опасного деяния мужчина страдал и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством в виде органического бредового (шизофреноподобного) расстройства личности, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими, в связи с чем нуждается в применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, следователем принято решение о вынесении постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», — сообщили АН «Между строк» в прокуратуре.

Прокурором района уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд Свердловской области.