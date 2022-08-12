В посёлке Черноисточинск собака укусила за ногу 9-летнего мальчика

В посёлке Черноисточинск 25 марта собака покусала 9-летнего мальчика. По информации прокуратуры Пригородного района, животное, находясь на самовыгуле без поводка и намордника, набросилось на ребёнка и укусило его за правую ногу.

Прокуратура на основании заявления родителей обратилась в Пригородный районный суд за компенсацией морального вреда. Все исковые требования были удовлетворены. Хозяин собаки заплатит 20 тысяч рублей в пользу мальчика, 5 тысяч рублей — матери ребёнка. Решение суда в законную силу не вступило.