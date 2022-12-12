В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом экскурсионный автобус с детьми вылетел с трассы

10 декабря около 16:00 в посёлке Черноисточинск экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП. Как рассказали сообществу во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в автобусе, направлявшемся из Североуральска в арт-резиденцию посёлка, находились 45 человек, из них 38 — дети. Застрявшее транспортное средство пришлось вытаскивать с помощью автокрана. В результате аварии никто не пострадал.

Госавтоинспекторы установили, что автобусом управлял 57-летний мужчина с 28-летним стажем вождения. В нескольких метрах от частного дома автобус начал буксовать на дороге, а съехав на обочину, застрял из-за снежной насыпи.