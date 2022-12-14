В посёлке Черноисточинск открылась первая в регионе «почта будущего»

В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом на улице Кирова, 8 открылось новое отделение почты России. Это первая в регионе модульная конструкция, оснащённая всеми современными технологиями и удобствами для жителей посёлка и окрестностей. Как сообщает телекомпания «Тагил-ТВ», в здании установлены радиаторы отопления, кондиционер, пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения.

Помимо этого, в помещении разместился уголок здоровья, где в открытом доступе находится тонометр, пульсометр и электронный термометр, а для людей с ограниченными возможностями на входе оборудован элекроподъёмник. Для получателей интернет-заказов в зале предусмотрена примерочная. На «почте будущего» теперь можно бесплатно воспользоваться компьютером с доступом на сайты государственных и муниципальных организаций.

В Черноисточинском почтовом отделении обслуживается более 4 тысяч жителей. В ближайшее время операторы смогут оказывать услуги МФЦ в дистанционном формате. В этом году, помимо Черноисточинска, уже модернизированы шесть пригородных почтовых отделений, которые находятся в селе Николо-Павловское, Южаково, Висиме, в посёлке Новоасбест и Басьяновский.