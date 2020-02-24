В последнюю неделю зимы жителей Нижнего Тагила ждут гололедица и плюс четыре градуса

В последнюю неделю февраля синоптики обещают тагильчанам гололедицу на дорогах и тротуарах, снежные осадки и от нуля до плюс 4 градусов в дневное время. Ночью ожидается до минус 2 градусов. Ветер в ближайшие три дня прогнозируется преимущественно юго-восточный и северо-западный.

На севере Свердловской области с 24 по 26 февраля температура воздуха будет опускаться в ночное время максимум до минус 7 градусов, в дневное — до минус 3 градусов. На юге региона столбики термометров будут подниматься днём до плюс 3 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, жителей ожидают гололедица и изморозь, метели, мокрый снег. Ветер сегодня-завтра будет дуть преимущественно юго-западный и южный с порывами до 15 м/с.