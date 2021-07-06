В Политехнической гимназии Нижнего Тагила появится школьный технопарк для изучения естественных наук

Тагильские чиновники определились с площадкой для создания школьного технопарка «Кванториум». Центр должен появиться в крыле Политехнической гимназии на первом этаже, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказала директор гимназии Елена Дьячкова, в биоквантуме дети смогут осваивать современные методы изучения биологических объектов, учиться работать на современном цифровом оборудовании в сфере экологии, физиологии, химии, биологии, в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов и нейротехнологий.

В энерджиквантуме установят набор для практикумов «Альтернативная энергетика», станок для изучения аддитивных и субтрактивных технологий современного производства, модели гибридного автомобиля и другое. Подростки также смогут конструировать различные аппараты для извлечения альтернативной энергии — солнечного света, ветра, воды и тепла земли.

Школьный технопарк «Кванториум», создаваемый на базе Политехнической гимназии, будет входить в федеральную сеть технопарков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Деньги будут выделены из областного и федерального бюджета, а администрация Нижнего Тагила отремонтирует выделенное помещение.

Отметим, что центр смогут посещать дети из других школ. Планируемая дата открытия технопарка в Нижнем Тагиле — 1 сентября 2022 года.