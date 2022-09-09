В Политехнической гимназии Нижнего Тагила открылся кванториум для изучения естественных наук

Первая в Свердловской области современная площадка для изучения биологии, физики и химии открылась сегодня, 9 сентября, в Политехнической гимназии Нижнего Тагила. В новом школьном кванториуме в течение года будут заниматься более 300 ребят из разных школ города, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии.

В кванториуме и детском технопарке школьники смогут осваивать современные методы изучения биологических объектов, учиться работать на современном цифровом оборудовании в сфере экологии, физиологии, химии, биологии, в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов и нейротехнологий. Заниматься здесь смогут ребята с 1-го по 11-й класс.

Помимо лабораторий для занятий, в кванториуме оборудовали коворкинг-центр. На церемонии открытия старшеклассники представили свои проекты, посвящённые 300-летию Нижнего Тагила, рассказали о создании образовательных сайтов и аудиогидов. Юные инженеры представили возможности робототехники, а также продемонстрировали объекты, сделанные на 3D-принтере.

Проект был создан совместно с правительством Свердловской области, он входит в федеральную сеть технопарков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Деньги на создание научной площадки выделили из областного и федерального бюджета, администрация Нижнего Тагила отремонтировала помещение.

На открытии кванториума глава города Владислав Пинаев заявил о договорённости с Министерством образования Свердловской области о создании ещё одного школьного кванториума в школе № 39 в 2023 году.