В поликлинике посёлка Старатель открылся дневной стационар

Сегодня в посёлке Старатель Нижнего Тагила дали старт работе дневного стационара Демидовской больницы. Это событие стало завершающим этапом капитального ремонта поликлиники в посёлке, который начался два года назад.

На комплектование дневного стационара было выделено более 5 млн рублей: 4,7 млн — на оборудование и 520 тысяч — на мебель. Процедурные кабинеты оформлены по современным стандартам и с интересными дизайнерскими решениями. В больнице есть современный стоматологический кабинет на два кресла, рентгеновская установка и всё необходимое оборудование для физиотерапии и процедур. Технику успели приобрести по старым ценам, отметил главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Сейчас в медучреждении работает 11 сотрудников, восемь из них — медики. Пациенты смогут находиться на лечении в течение дня, вечером будут уходить домой. Стационар рассчитан на 10 пациентов.

«Благодаря помощи Министерства здравоохранения Свердловской области приобрели новую стоматологическую установку и портативную рентгеновскую установку. Сейчас мы её регистрируем. Жителям не придётся ездить на снимки пазух лицевого скелета. Всё будет проводиться на месте. Здесь будет замкнутый цикл терапевтического лечения. Бережливые технологии с каждым годом обновляются, и мы будем внедрять их в этой поликлинике. Дневной стационар здесь был когда-то, последние несколько лет не функционировал», — говорит главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

«Это терапевтический дневной стационар. Соответственно, пациенты, страдающие терапевтическими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, заболевание сосудов головного мозга, будут проходить профилактическое лечение у нас. Появилась возможность сократить сроки пребывания в стационаре и пролечить как можно больше пациентов за определённый период», — отметила заведующая поликлиники на Старателе Мария Казакова.

Познакомиться с возможностями нового стационара приехали замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, депутат Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, депутат гордумы Никита Беркутов, мэр Владислав Пинаев.