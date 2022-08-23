В поликлиниках Свердловской области пациентам начали ставить просроченную вакцину от COVID-19 

В медицинских учреждениях Свердловской области пациентам начали ставить вакцину от коронавируса с истёкшим сроком годности. Как пишет Е1.ru, информацию об этом подтвердили в свердловском оперштабе, пояснив, что решение о продлении срока годности вакцины «Спутник V» было принято федеральными властями.

Отметим, что за последний месяц число желающих ревакцинироваться от ковида выросло. На прошлой неделе тагильчане пожаловались на нехватку вакцины в городских поликлиниках, теперь жители других городов Свердловской области сообщают о том, что пациентам ставят вакцину с истёкшим сроком годности.

Минздрав России официально продлил срок годности препарата. В зависимости от производителя он составляет от шести месяцев до одного года. Решение было принято на основе новых исследований в области эффективности вакцины, которая не снижалась в течение года. Экспертиза показала, что продление периода хранения препарата не угрожает здоровью человека.

Также врачи уверяют, что если вакцина хранилась в правильных условиях, то использовать её безопасно. Медики отмечают, что подобные решения в фармакологии применялись и ранее, и не только в России.

«Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведённого до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен», — заявили в пресс-службе Минздрава.